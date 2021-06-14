حظك اليوم الاثنين 14-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:03 ص | الإثنين 14 يونيو 2021
برج السرطان
امرأة برج السرطان تصبح حساسة وقاسية جدًا مع الأشخاص الذين يحاولون العبث بمشاعرها أو تحطيمها.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني
القمر وزحل متنافران اليوم في منزلي المال وقد يجعلك ذلك تميل للتسرع والتبذير وعليك أن تدرس جيدا نفقاتك وقراراتك.
حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي
فينوس في برجك تمنحك طاقة عاطفية وتبدو محترفا في التأثير في الجنس الآخر، فقط اعتن بأقوالك.
ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.