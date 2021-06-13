مصدر: لجنة لحصر احتياجات الكهرباء ومواجهة زيادة طلبات تركيب العدادات

كشف مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنّه جرى تشكيل لجنة مركزية من الشركة القابضة لكهرباء مصر، لحصر احتياجات شركات التوزيع الكهرباء الـ9 على مستوى جميع محافظات الجمهورية من العدادات، لتلبية الطلبات المتزايدة من جانب المواطنين على تركيب العدادات خلال الفترة الحالية، خاصة بعد فتح وزارة الكهرباء الباب أمام أصحاب المباني المخالفة والعشوائية، لتركيب العدادات الكودية منذ 11 شهرا.

سد احتياجات الشركات من العدادات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ شركات توزيع الكهرباء طرحت ممارسة لتوريد مليون عداد لسد احتياجات الشركات من العدادات في شهر يناير الماضي، وشركات جنوب وشمال القاهرة والقناة وشمال الدلتا تستحوذ على النسبة الأكبر من تلك العدادات.

التقديم عبر المنصة الإلكترونية لجميع شركات التوزيع

وأوضح أنّ إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنين عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء على مستوى جميع شركات التوزيع للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، بلغ مليونا و450 ألف طلب حتى الآن منذ تفعيلها في أول يوليو من العام الماضي، لافتا إلى استمرار المنصة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية بالعشوائيات حتى نهايه الشهر الحالي.

طرق التقديم للعدادات الكودية

وترصد السطور التالية، طريقة التقديم والأوراق المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية لتركيب العدادات الكودية، كما يلي:

- رابط التسجيل عبر المنصة الإلكترونية للتقديم على تركيب عداد الكهرباء الكودي: eehc.ses360.net

9 مستندات مطلوبة لتركيب العدادات الكودية

- عقد ملكية العقار أو الوحدة السكنية أو التجارية.

- صورة البطاقة الشخصية لمالك الوحدة المراد توصيل التيار لها.

- إيصال مياه أو تليفون أو غاز.

- إيصال التقديم بقيمة 50 جنيهًا.

خطوات التقديم من خلال الموقع الإلكتروني

- اختيار خدمة طلب تركيب عداد قانوني.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحة البيانات.

- إرفاق المستندات المطلوبة.

- إرسال الطلب.