حبس شيري هانم وابنتها.. القصة الكاملة لقضية الاعتداء على قيم المجتمع

بدأت الحكاية بمجموعة من البلاغات تلقتها الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضد كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بسبب نشرهما لمقاطع فيديو وصور بها إيحاءات جنسية، وطالب الكثيرون إلقاء القبض عليهما وفتح تحقيق معهما، لينتهي الأمر إلى حبس شيري هانم وابنتها زمردة.

تفاصيل القبض على شيري هانم وابنتها زمردة

بعدما تلقت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بلاغات ضد المتهمتين «شيري هانم» وابنتها «زمردة»، بدأت التحريات حولهما ومتابعتها، لتنتهي التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، إلى تأكيد نشرهما لمقاطع فيديو بها إيحاءات جنسية بقصد رفع نسب مشاهداتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد تحديد هوية المتهمتين وتحديد محل إقامتهما، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما، وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالتهما إلى النيابة العامة من أجل استجوابهما.

التحقيق والمحاكمة تنتهي إلى حبس شيري هانم وابنتها

تولت النيابة العامة التحقيق مع «شيري هانم» وابنتها «زمردة»، بعد فحص مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي للمتهمتين، ووجهت لهما تهمة الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وأقرت إحداهما بصحة هذه الفيديوهات، وأنهما نشراها بغرض التربح، بينما أقرت الأخرى أنها اعتادت ممارسة الدعارة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم إحالتهما إلى المحاكمة.

وصدر اليوم الأحد، حكمًا من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بالحبس على كل من «شريفة رفعت» المعروفة باسم «شيري هانم»، وابنتها «نورا هشام»، المعروفة باسم «زمردة»، بالحبس لمدة 6 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية اتهامهما بالاعتداء على قيم ومبادئ أسرية في المجتمع المصري.