ضبط 91 ألف مطبوع تجاري دون تفويض داخل إحدى المطابع بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب مطبعة دون ترخيص، بحوزته 91000 مطبوع تجاري، في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام مسؤولي مطبعة «بدون ترخيص»، كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية المختلفة، بدون تفويضات أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المطبعة المشار إليها، والتقابل مع «مدير المطبعة، مقيم بالقاهرة»، وبالتفتيش تم ضبط عدد «91000» واحد وتسعون ألف مطبوع تجاري، وجميعها بدون تفويضات بالطباعة من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدرة المطبعة بدون تفويضات، أو أوامر توريد من الشركات أصحاب الحقوق الملكية الفكرية بالمخالفة للقانون، بقصد التربح غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تلك الواقعة.