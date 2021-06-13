«أسرة وعناية وتنفس».. مقارنة بين مصابي كورونا بالمستشفيات آخر 10أيام

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إن الموجة الثالثة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19» بدأت في الانكسار، ومعدل الإصابات بدأ في الانخفاض، استنادًا لمعرفتنا بعدد المترددين على مستشفيات العزل، والمستشفيات القائمة على تقديم الخدمات.

وأضاف «وديع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج « حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن عدد ما سُجل أمس من إصابات بفيروس كورونا كان 711 حالة إصابة، بينما بلغت الوفيات 35 وفاة، قائلًا: « إن شاء الله نأمل أن يكون ليس هناك وفيات مرة أخرى».

وتابع الدكتور شريف وديع، أن نسبة المرضى المتواجدين الآن في مستشفيات العزل «الداخلي» 29%، ونسب إشغال هؤلاء المرضى على أجهزة التنفس الصناعي 34%، و56% منهم في العنايات المركزة.

وأشار مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إلى نسبة المرضى وصلت خلال الـ 10 أيام الماضية في مستشفيات العزل «الداخلي» 40%، وعلى أجهزة التنفس الصناعي 41%، وفي العنايات المركزة 75%، موضحًا أيضًا نسبة المرضى خلال الـ 5 أيام الماضية، قائلا: « 37.5%في مستشفيات العزل «الداخلي»، و 40%على أجهزة التنفس الصناعي، و56% في في العنايات المركزة».

وأردف: « هذا يعني أن مُنحنى الموجة الثالثة في النازل، والخدمة الصحية تقدم على أكمل وجه، كما أن المريض بدأ يعرف الأعراض البدائية لهذا الفيروس، وكيفية العلاج»، موضحًا أن البرتوكول المصري له صدى واسع وممتاز، والمرضى بدأت في الشفاء، « إن شاء الله عن طريق التطعيم الأمور تتسحن من أحسن لأحسن».