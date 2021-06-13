يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، وذلك أملاً منهم في معرفة درجاتهم والتي تؤهلهم للمرحلة الأعلى، سواء مدارس التكنولجيا التطبيقية أو الثانوية الفنية، أو الثانوية العامة، والتي سيتم إعلانها خلال أيام، بحسب ما كشفته عدد من مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن درجات الطلاب في هذه النتيجة، هي ما يتم إضافتها للمجموع الأساسي، وليس درجات الفصل الدراسي الأول، وعلى جميع المديريات إعلان نتيجة الامتحانات، عقب الانتهاء من تصحيح الامتحانات ومراجعتها واعتمادها من المحافظ.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 بالاسم ورقم الجلوس

وقال الدكتور محمد صلاح، مدير التعليم الخاص بالقاهرة، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، سيتم إعلانها في نهاية الأسبوع الجاري، موضحًا أن النتيجة ستظهر بإدخال اسم الطالب ورقم جلوسه على الموقع الإلكتروني من هنـــا، مؤكدًا أنه يجب على الطلاب إدخال البيانات صحيحة.

وأضاف «صلاح» في تصريحات لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، يتم حاليًا مراجعتها من قبل المعلمين، والإدارات التعليمية سترسلها للمديرية عقب الانتهاء من إعداد الكشفوات النهائية بأسماء الطلاب والدرجات التي حصلوا عليها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 ستعلن خلال أيام

وتابع مدير التعليم الخاص، بأن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021 للفصل الدراسي الثاني، هي التي يتم على أساسها الانتقال للمرحلة الأعلى، وأنه يجب على جميع الطلاب الانتباه في إدخال الاسم ورقم الجلوس على الموقع الرسمي للمديرية، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور، عدم كتابة الاسم ورقم الجلوس في أي مواقع أخرى غير الرسمية.

من جانبه، قال مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، إن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2021، سيتم إعلانها مع بداية الأسبوع المقبل على رباط المديرية من هنـــا، وأنه سيتم الإعلان عقب اعتمادها من قبل المحافظة، بعد مراجعة درجات الطلاب جيدًا.