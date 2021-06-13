تصدر الفنان محمد منير، محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما طرح أغنية جديدة بعنوان «اللي باقي من صحابي»، إذ ظل قطاع كبير من الجمهور يبحث عن كلمات أغنية اللي باقي من صحابي لمحمد منير.

وتقول كلمات أغنية اللي باقي من صحابي لمحمد منير: «اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات ضحكة عالية.. دمعة غالية كام مكالمة وأفيهات اللي باقي من صحابي علبة مليانة بحاجات صورة ناقصة.. فيديو رقصة لعبة مالعصر اللي فات وعد بنّا ومكتملش حد حب كتم ماقالش قهوة باردة.. وأحلى وردة كرسي فاضي بسنّادات سهرة حلوة جابت بياتة لعب كورة بدون شماتة بنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات اللي باقي من صحابي كلمتين حلوين في شات ايه يا بارد.. إيه يا جامد وش ضحكة بغمازات اللي باقي من صحابي هما حبة ذكريات حد خايب.. حد سايب حد لسه بتاع بنات».

يذكر أن كلمات أغنية اللي باقي من صحابي لمحمد منير، لـ أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، أشاد الجمهور بها، متوقعا أنها ستكون أغنية «صيف 2021» وستشهد نجاحا مماثلا لأغنية «لقيت الطبطبة» لحسين الجسمي، التي كانت أغنية صيف 2020.

وكانت آخر أغاني محمد منير، واحدة في مسلسل «الاختيار2» زفة شهيد، التي كانت ضمن حلقة استشهاد الشهيد مبروك، والأخرى «ضالين»، وكانت آخر أغاني ألبومه التي طرحها هي «زوق» وتقول كلماتها: «زوق نجوم قلبك.. ارسم حبيب شبهك.. وانسي عتابك يوم الحزن ليه.. واخدك البحر مش بحرك.. غير شطوط حلمك.. بطل في وهم تعوم.. الفرح كان عندك لكن بشوف عندك.. عاتب ومش طبعك ترمي عليا اللوم.. اعشق يطول عمرك.. انسي يعيش وردك.. اضحك يخاف حزنك.. حبك أكيد هيدوم».