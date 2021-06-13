بعد إصابة 18 شخصا بدمياط.. مدير مستشفى الزرقا لـ«الوطن»: حالتان فقط محتجزتان

أصيب 18 مواطنا نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق كرم ورزوق ودقهلة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وتم نقلهم لمستشفى الزرقا المركزي لتلقى الرعاية الصحية وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بإشراف الدكتور هيثم المشد رئيس مرفق الإسعاف.

وأكد الدكتور عمرو شاهين، مدير مستشفي الزرقا المركزي لـ«الوطن» أن المستشفى استقبل 18 حالة وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، موضحا أن حالتهم الصحية من بسيطة لمتوسطة، حيث خرجت أغلب الحالات بعد التعافي عدا حالتين بحاجة لتركيب مسامير وشرائح، فيما تم تحويل حالتين للمستشفى التخصصي لحاجتهم لجراحة مخ وأعصاب.

ووفقا لمصادر طبية كشفت لـ«الوطن» أن المصابين هم «عايدة محمد عبد السلام، 30 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، متولي محمد عبد اللطيف، 28 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى، عزة محمد السبع، 38 سنة، مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقرى، محمد علي محمود، 33 سنة، مصاب بإغماء، السيد علي محمد، 34 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، طه محمد ابراهيم محمد، 35 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيمن، عزة رشاد السبع، 41 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.

هذا بالإضافة لكل من «عمرو مجدى الصديق، 32 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالقدم اليسرى، عمار أحمد فتحي، 7 سنوات، مصاب باشتباه نزيف بالمخ، محمد أحمد عبد الخالق، 45 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، حسين يوسف النحاس، 45 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليمنى، السيد محمد إبراهيم، 30 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، محمود عبد الله قنديل، 67 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، محمد السيد علي، 35 سنة، مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر واشتباه نزيف بالمخ، كمال ياسر محمد عماشه، 16 سنة، مصاب بجروح بالجسم، جمعة بكر عبد المطلب، 50 سنة، مصاب باشتباه كسر الساعد الأيسر وما بعد الارتجاج، محمد جمعة جمعة، 25 سنة، مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، ومحمود ياسين إبراهيم، 38 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن».