النواب يناقش أسباب عدم الانتهاء من المنطقة الصناعية بأرض بترول حلوان

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد النعيم حامد، بشأن أسباب عدم انتهاء إجراءات إنشاء المنطقة الصناعية بأرض البترول شرق كفر العلو بمدينة حلوان بمحافظة القاهرة، البالغ مساحتها 1.8 مليون متر مربع.

وفي ردها على تساؤل النائب، قالت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إن دور المحافظة تمثل في إحضار بعض المستشارين لدراسة تلك الأراضي وكيفية استغلالها صناعيا، لأن هذه الأرض متميزة في موقعها، وأنه يتم إدخال المرافق من قبل المحافظة، وبالفعل تمت مخاطبة هيئة التنمية الصناعية للتعاون مع المحافظة لاستغلال تلك الأرض، ولكن لم نجد جدوى، وتم مخاطبة هيئة الاستثمار، وبالفعل تم الوصول إلى مستثمر ووضع الخطة الاستثمارية معه، وهناك مفاوضات الآن لتحديد سعر الأرض من قبل هيئة التنمية الصناعية لبدء التنفيذ الفعلي على الأرض.

وقال أشرف رأفت، ممثل هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قامت بتسعير الأرض ومخاطبة المحافظة به، موضحا أن الأرض ترفيقها متميز جدا وأنه يمكن استغلالها بشكل متميز، وبالفعل الهيئة ترى أن تلك الأرض يمكن أن نقيم عليها مصنعا لصناعة المواتير، خاصة أن مصر لا تنتج المواتير، مضيفا أن يتم بحث استغلال هذه الأراضي وعرضها على المستثمر.

وأوضح النائب علاء قريطم، أن حلوان تتميز بوجود عمال بها، لذلك هناك تخوف من استغلال هذه الأرض سكنيا، وعدم إقامة صناعات بها، وطالب الهيئة بضرورة الرد وتسهيل الإجراءات للمحافظة.

وأشار قريطم، الى أن هناك أنباء تتردد بأن هذه الأرض سيتم استغلالها في الأنشطة الترفيهية والسكانية، وهذا ما أرفضه تماما، لأن العامل المصري أهم بكثير، خاصة لأن حلوان بها أكثر من مليون عامل نريد الحفاظ عليهم والنهوض بهم، فقيمة العامل المصري لدينا أغلى بكثير من القيمة الاستثمارية للأرض.