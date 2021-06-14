غضب بـ«دينية النواب» لغياب ممثلي «التنمية» و«القاهرة» عن مناقشة طلب إحاطة

شهد اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، استياءً وغضبا بين أعضاء اللجنة، بسبب تغيب ممثلي وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، الذين كان من المقرر أن يحضروا الاجتماع، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن عدم انتفاع وزارة الأوقاف من بعض قطع الأراضي التابعة لها، التي تحولت إلى أماكن لإلقاء المخلفات والقاذورات في حي السيدة زينب بالأماكن الآتية (درب الكونيسة– درب أبو لحاف – درب الخبيري – درب الغزال، الناصرية).

ووفقا للجنة، كان من المقرر حضور المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، والدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حي السيدة زينب، والدكتور خالد خضر إبراهيم، مدير أوقاف القاهرة، ولم يحضر أي منهم، وكذلك كان من المقرر حضور اللواء حمدي الجزار، مستشار وزارة التنمية المحلية، وإبراهيم علي سالم، ومحمود حفني، من الاتصال السياسي بالوزارة، ولم يحضروا، وحضرت فقط نهال عبد الحكيم، من قطاع التخطيط والتنمية الريفية بالوزارة، وهو ما أثار استياء اللجنة.

من جانبه، رد جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، على طلب الإحاطة، وقال إنه في إطار التعاون الوثيق بين محافظة القاهرة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، تمت مخاطبة المحافظة، بشأن طلب الإحاطة الوارد إلى وزارة البيئة والمقدم من النائبة جيهان البيومي، بشأن عدم انتفاع وزارة الأوقاف من بعض قطع الأراضي التابعة لها التي تحولت إلى أماكن لإلقاء المخلفات في حي السيدة زينب بالأماكن الآتية (درب الكونيسة - درب أبو لحاف - درب الخبيري - درب الغزال، الناصرية)، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث تمت زيارة المواقع محل الشكوى برفقة ممثل عن فرع الهيئة بحي السيدة زينب، وتلاحظ وجود تراکم تاريخي بموقع درب غزال بالناصرية، وتهدم لسور قطعة الأرض، أما باقي مواقع قطع الأراضي بدرب الكونيسة، ودرب أبو لحاف، ودرب الخبيري، فيتم رفع المخلفات منها بواسطة متعهد.

وأشار إلى أنه طلب من المحافظة توجيه الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة باستمرار رفع المخلفات من الأرض، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو التنسيق مع وزارة الأوقاف لاتخاذ اللازم نحو تسوير هذه الأراضي والحفاظ عليها وتأمينها لمنع تكرار إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

وأوصت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بإزالة القمامة والمخلفات من الأراضي التابعة للأوقاف بمنطقة السيدة زينب.