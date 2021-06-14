عضو «تنفيذية التحرير»: كل الأطراف الفلسطينية مُجبرة حاليا على المصالحة

صرح الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن مصر ورئيسها عبد الفتاح السياسي، كان من أوائل المبادرين بإعادة إعمار قطاع غزة، بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها، بعدما أعلن الرئيس المصري بالتبرع بمبلغ 500 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف، موضحا أن مبادرة السيسي ستفتح الطريق أمام مبادرات عربية ودولية للمساعدة في هذا الأمر.

وقال «مجدلاني»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن الفترة القادمة يجب أن تشهد اتفاق وتوحيد للرؤية بين كافة أطراف العناصر الفلسطينية، معللا أنه بدون ذلك لن تستطيع أي مبادرة بإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكدا أن الطريق الوحيد والمتاح أمام كل العناصر الفلسطينية حاليا، هو طريق المصالحة وإنهاء أي خصومة، حتى يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية تتوالي كل الملفات المطروحة على الساحة حاليا.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن العالم كله متفق حاليا بأن إعادة إعمار قطاع غزة، بحاجة لمتطلبين اساسين، أولهما أن يكون هناك أفق سياسي، لأن العالم لن يمول إعادة إعمار كل بضعة سنوات بدون أفق سياسي، والمطلب الثاني أن يكون هناك حكومة شرعية تشرف على هذا الأفق السياسي.

وأردف أنه لا يجب أن يتم النظر على الفصائل والأحزاب السياسية، على أنها الحكومة الشرعية للبلاد، لافتا إلى أن هذه الحكومة التي سيتعامل معها العالم على أنها ممثلة لفلسطين على مستوى كل الملفات، وبالأخص ملف إعادة إعمار غزة.