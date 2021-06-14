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جريمة تهز السعودية.. امرأة تطعن رجلا في الشارع «فيديو»

كتب:

محمد علي حسن
10:32 م | الإثنين 14 يونيو 2021
حادث طعن في السعودية

حادث طعن في السعودية

انتشر فيديو صادم في المملكة العربية السعودية، يوثق جريمة مروعة لامرأة حاولت قتل رجل في شوارع جدة، عصر اليوم الاثنين.

وأظهر فيديو امرأة ترتدي النقاب، بعد أن أقدمت على جريمتها، بينما ملقى أمامها في الشارع، رجل غارق بالدماء، بحسب «سكاي نيوز».

وبعد أن قامت المرأة بفعلتها، قالت «إنها قتلته»، وأظهرت هويتها أمام كاميرا المراقبة.

وكشفت مصادر سعودية حقيقة الفيديو، وأشارت إلى أنهما مواطنان في الثلاثينات، والجريمة تمت بسبب خلاف عائلي بينهما.

وأكدت المصادر لـ«سكاي نيوز» أن الرجل لم يمت، وأنه على قيد الحياة، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها بالرأس، بعد طعن المرأة له.

وباشرت السلطات المختصة في محافظة جدة بالتحقيق في تفاصيل الواقعة.

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