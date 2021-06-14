جريمة تهز السعودية.. امرأة تطعن رجلا في الشارع «فيديو»

انتشر فيديو صادم في المملكة العربية السعودية، يوثق جريمة مروعة لامرأة حاولت قتل رجل في شوارع جدة، عصر اليوم الاثنين.

وأظهر فيديو امرأة ترتدي النقاب، بعد أن أقدمت على جريمتها، بينما ملقى أمامها في الشارع، رجل غارق بالدماء، بحسب «سكاي نيوز».

جريمة متداولة ..

أظهر مقطع متداول عن وجود شخص مصاب وملقى على الأرض في وجود #امرأة ، فقد باشرت الجهات المختصة بمحافظة #جدة الحادثة ، واتضح انهما #موطنان ، وبسبب خلاف عائلي بينهما ، تعرض الرجل لإصابة في الرأس ، وهما بصحة جيدة . pic.twitter.com/BPufMPIASu — فهد اللويحق (@fahedloweehig) June 14, 2021

وبعد أن قامت المرأة بفعلتها، قالت «إنها قتلته»، وأظهرت هويتها أمام كاميرا المراقبة.

وكشفت مصادر سعودية حقيقة الفيديو، وأشارت إلى أنهما مواطنان في الثلاثينات، والجريمة تمت بسبب خلاف عائلي بينهما.

وأكدت المصادر لـ«سكاي نيوز» أن الرجل لم يمت، وأنه على قيد الحياة، بالرغم من الإصابة التي تعرض لها بالرأس، بعد طعن المرأة له.

وباشرت السلطات المختصة في محافظة جدة بالتحقيق في تفاصيل الواقعة.