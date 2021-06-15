اليوم.. صرف رواتب يونيو 2021 لـ 5 ملايين موظف بالدولة

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2021 الحالي، اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام، بالإضافة إلى يومين، لمن تخلف عن الصرف.

اليوم.. صرف مرتبات يونيو 2021 لـ«الصحة والداخلية والتموين»

وبحسب كتاب دوري لوزارة المالية تحدد مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، في خطوة تستهدف تبكير الصرف قبل نهاية العام المالي الحالي لتبدأ من الثلاثاء الموافق 15 يونيو الحالي، وحتى الخميس الموافق 17 من نفس الشهر.

وحول الوزارات التي ستصرف مرتبات شهر يونيو2021، اليوم هم موظفو وعمال وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات ومديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

اليوم الثاني لصرف مرتبات يونيو 2021

بينما تبدأ من الغد الأربعاء عمليات صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لعمال وموظفي وزارات «التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، إلى جانب العاملين بدواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات»، بالإضافة إلى العاملين في القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وعن اليوم الأخير الخميس أكد الكتاب الدوري صرف مرتبات شهر يونيو عام 2021 لعمال وزارات «التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات».