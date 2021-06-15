أسعار ومواصفات لادا جرانتا 2022 في مصر: وسائل أمان متعددة

خلال الفترة الماضية، وبداية من الربع الثاني للعام الجاري 2021، طُرحت عدة طرز لسيارات الركوب الملاكي موديل العام المقبل داخل السوق المحلي 2022؛ وضمت القائمة سيارة «لادا جرانتا 2022».

وترصد السطور التالية القائمة السعرية للفئات الخاصة بالسيارة، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بها، حسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة التجارية «لادا» في السوق المصري.

أسعار سيارة لادا جرانتا 2022

- تنتمي السيارة لادا جرانتا لفئة السيارات الركوب الملاكي السيدان، ويتوافر موديل العام 2022 من السيارة داخل السوق المحلي فئة الـ«أوتوماتيك A/T» بقيمة بلغت 185 ألف جنيه.

مواصفات وتجهيزات السيارة لادا جرانتا موديل 2022

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة لترية 1.6 لتر 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 98 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 145 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى سرعة الت100كم / ساعة في غضون 11.4 ثانية.

- السيارة متوسطة الاستهلاك في الوقود بنحو 6.8 لتر من الوقود تحتاجها لقطع مسافة 100كم/ ساعة.

- تتوافر السيارة بأبعاد (4268 ملم طول، و1700 ملم عرض، و1500 ملم ارتفاع) .

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 480 لتر.

- تتوافر بالسيارة عدة وسائل أمان وتجهيزات من بينها وسائل الأمن والسلامة، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS، مصابيح ضباب أمامية، وزجاج أمامي كهربائي مع خاصية التحكم في فتح وغلق النوافذ عبر الريموت، ونظام عزل كامل للضوضاء، وجنوط 14 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، وطي المرايات الجانبية كهربائيًّا، ومكييف هواء أوتوماتيك، وسنتر لوج، ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة.