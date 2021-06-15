بعد انقطاعها لأسبوع.. عودة المياه إلى «باب سدرة» بالإسكندرية

«عادت المياه إلى مجاريها»، مثل شعبي أدرك قيمته أهالي منطقة «باب سدرة»، المجاورة لمنطقة محطة مصر غرب الإسكندرية، بعدما انقطعت عنهم المياه لمدة أسبوع، نتيجة عُطل بمواسير الشارع الرئيسي المغذية للمنطقة، الأمر الذي شكل لهم مأساة كبرى، في ظل غياب العنصر الرئيسي للحياة المتمثل في مياه الشرب.

عودة المياه إلى منطقة باب سدرة في الإسكندرية

وقال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه تم توصيل المياه بعد الانتهاء من إصلاح العطل الذي تسبب في حالة انقطاع المياه عن المنطقة، لافتاً إلى أنه تم نزول لجنة مشكلة من قسم الصيانة، برئاسة المهندس ياسر يوسف، مدير قسم الصيانة، وعملت منذ أمس الاثنين، على عملية الإصلاح، والتي انتهت بنجاح اليوم الثلاثاء، وإعادة ضخ المياه إلى منطقة «باب سدرة» مرة أخرى.

شكاوي من أهالي باب سدرة بسبب انقطاع مياه الشرب

وتبع انقطاع المياه شكاوى عديدة من أهالي منطقة «باب سدرة»، نتيجة تكرار تلك الأزمة في ذات المنطقة، إلا أنها المرة الأولى التي تصل إلى هذه الفترة التي امتدت لما يقرب من 7 أيام كاملة، وذلك بحسب «حسن عبد العال»، أحد سكان المنطقة، الذي أكد على تقدمهم ببلاغات عديدة لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ولكن لم يتم الاستجابة لهم.

غياب الاحتياجات الأساسية لأهالي باب سدرة بسبب انقطاع المياه

ذلك الانقطاع الطويل تسبب في أزمات كبرى في حياة أهالي منطقة باب سدرة، الذين عانوا من غياب مياه الشرب، وغيرها من احتياجات النظافة المترتبة على وجود المياه، ما شكل ضرراً بالغاً اضطر البعض إلى الرحيل عن شققه خلال تلك المدة، بحسب «عصام السيد»، أحد أبناء المنطقة، الذي أخذ أسرته واتجه إلى منزل والده في منطقة كرموز، للهرب من حالة الجفاف التي تعانيها المنطقة.

استجابة من شركة المياه لمطلب برلماني

من جهته، قام النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن منطقة كرموز بالإسكندرية، بالتواصل مع المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، مؤكداً أنه تمت الاستجابة سريعاً، عبر نزول لجنة مشكلة من قسم الصيانة، برئاسة المهندس ياسر يوسف، مدير قسم الصيانة.

وأكد «جبريل»، في بيان صدر عن مكتبه، مساء أمس الاثنين، أنه على الفور بدأ العمل في تغيير مواسير المياه، بتواجد فريق من مساعديه، لمتابعة أعمال إصلاح خط المياه الذي يغذي المنطقة، لضمان عودة المياه إلى سكان المنطقة في أسرع وقت.