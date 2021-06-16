 تجهيزات طبية وتدريب.. إجراءات مكافحة العدوى بمستشفيات الإسماعيلية

علي مدار عامين وكانت محافظة الإسماعيلية من أولى المحافظات في تطبيق إجراءات السلامة ومكافحة العدوى، خاصة مع الأطقم الطبية، وهو ما قلل معدل إصابة الأطقم الطبية بفيروس كورونا.

الإسماعيلية: صفر وفيات بين الكوادر الطبية بـ كورونا

بحسب مصادر طبية مسؤولة فإن محافظة الإسماعيلية سجَّلت صفر إصابات بفيروس كورونا من العاملين في الحجر الصحي أو مستشفيات العزل المختلفة بالمحافظة.

وقال بولا عريان، رئيس فريق مكافحة العدوى بمستشفى أبو خليفة إن الفريق الطبي في المستشفيات هو أغلى ما تمتلكه وزارة الصحة ولذلك هناك إجراءات متبعة للحفاظ عليه يتم التفتيش عليها أولا بأول.

وأضاف أن الإجراءات يتم تطبيقها على الجميع دون تفرقة بدء من الأطباء وحتى الفنيين والعمال، مشيرا إلى أن الهدف الأول هو الحفاظ على الكلام الطبي وتقليل أي فرص لانتشار أي عدوى فيروسية أو ميكروبية.

توعية مستمرة وتوفير للمستلزمات

وقال بولا إن الدور الأساسي لفرق مكافحة العدوى هو توعية الفرق الطبية بأهمية الوقاية وتدريبهم على كيفية ارتداء الواقيات الطبية والماسكات وكيفية خلعها بطريقة سليمة تضمن عدم انتقال أي عدوى للطاقم الطبي.

وعن كورونا قال إن الفريق الطبي في أبو خليفة كان أقل الفرق الطبية إصابة بفيروس كورونا خلال الجائحة الأولى والثانية، وهو ما جعل المستشفى نموذجا يتحدث عنه الكثير من الأطباء.

وتابع «هناك خطوات إجبارية يلتزم بها الجميع بدءا من تلقي إسعاف الإسماعيلية إخطار بنقل حالة مصابة بفيروس كورونا، وحتى دخول المصاب إلى غرفته التي خصصت له كحجر صحي».