اتهام تاجر ماشية بالتعدي على طفل جنسيا بأشمون.. أغراه بشراء حلوى

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل واقعة اتهام تاجر ماشية بالتعدي على طفل جنسياً، في قرية «طهواي»، التابعة لمركز أشمون، حيث دلت التحريات على أن المتهم استدرج الطفل المجني عليه بحجة شراء حلوى له، ثم قام باغتصابه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز أشمون، يفيد بقيام تاجر مواشي يُدعى «س. أ.»، بالتعدي جنسياً على طفل يُدعى «م. أ.»، في قرية «طهواي»، بدائرة مركز أشمون، وبسؤال والد الطفل أكد تعرض ابنه للاعتداء من قبل المتهم، الذي تم إلقاء القبض عليه، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الواقعة تعود إلى قبل أسبوعين، وجرى إلقاء القبض على المتهم، بعد أن قدم والد الطفل بلاغاً ضد التاجر يتهمه فيه بالاعتداء جنسياً على ابنه، مؤكداً أن النيابة أمرت بحبس المتهم، ولا يزال محبوساً حتى الآن بقرار من النيابة العامة.

على صعيد مختلف، تواصل جهات التحقيق والنيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة الطالبة «داليا الخواجة»، والتي لقيت مصرعها إثر سقوط لوح خشبي على رأسها من الطابق السادس، أثناء سيرها برفقة زميلاتها، في شارع باريس بمدينة شبين الكوم، وجرى التحقيق مع صاحب العقار والمقاول المنفذ لتشطيب الواجهة.

وأكدت مصادر أمنية بمديرية أمن المنوفية أن النيابة العامة بشبين الكوم طلبت من الإدارة الهندسية بالمحافظة تقريراً فنياً لتحديد سبب وقوع اللوح الخشبي من الطابق السادس، كما طلبت النيابة تحديد ما إذا كان هناك خطأ متعمد أم لا، وهل هناك إهمال أم لا، وإثبات واقعة الإهمال من عدمه.