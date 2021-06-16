«مصر بتتغير».. مجرى العيون من تلوث وعشوائيات إلى موقع سياحي

تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد من المشروعات العملاقة التي تهدف إلى إحياء القاهرة التاريخية بوجهها الحضاري، وإزالة أى شوائب أو تعديات وعشوائيات طرأت على المنطقة طوال العقود الماضية، والقضاء على التلوث، ويعد سور مجرى العيون أحد أبرز الآثار الإسلامية التاريخية في مدينة القاهرة لما له من قيمة تاريخية وجغرافية منذ إنشائه في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي، يتميز سور مجرى العيون بمساحته التي وصلت لـ 3500 متر وطرازه المعماري المتميز الذي يعود لفن العمارة الإسلامية ويبدأ من منطقة فم الخليج إلى منطقة السيدة عائشة، تعهدت الدولة بتنفيذ خطة تطوير منطقة مجرى العيون.

أعمال تطوير مجرى العيون بمصر القديمة لاستعادة الوجه الحضاري

رصدت «الوطن» أعمال تطوير مجرى العيون بمصر القديمة لاستعادة الوجه الحضاري والتاريخي لمنطقة مصر القديمة، وهي كالتالي..

-بدأ في يوليو 2019 مشروع إحياء وتطوير سور مجرى العيون الذي تتبناه محافظ القاهرة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

-إزالة تعديات كبيرة والنفايات وحظائر الحيوانات بمحيط مجرى العيون.

-العمل على ترميم الأجزاء التي تم هدمها وإحياء السواقي من خلال الإضاءة بالليزر وإقامة الحدائق والمطاعم ومحال للحرف اليدوية.

-إنشاء قاعات العروض الثقافية والحفلات التراثية.

-إعداد المنطقة لتكون إضافة جديدة للأماكن السياحية والثقافية في العاصمة.

- صيانة موقع مبنى مأخذ المياه الموجود بمنطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل، وصيانة نماذج السواقي المقامة أعلى المبنى.

فنيون بمعهد الحرف الأثرية بوزارة الآثار نفذوا أعمال الصيانة

-أعمال الصيانة نفذها عدد من الفنيين التابعين لمعهد الحرف الأثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار.

-إزالة التعديات على سور مجرى العيون والحرم الأثرى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من الآثار ومحافظة القاهرة.

- تطوير منطقة سور مجرى العيون على مساحة 399 ألف م2 أي نحو 95 فدانا.

-تطوير مجرى العيون يشمل إقامة البازارات السياحية، والمطاعم، والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات، وغيرها.

-تم نقل عمال المدابغ إلى مدينة الروبيكى، وتوفير سكن بديل لهم بمدينة بدر.

-إزالة مليون ونصف مخلفات من داخل المنطقة تمهيدا للتطوير.

- نقل سكان المنطقة إلى مساكن مجهزة بمدينة المحروسة.

-إنشاء 90 عمارة على 74 فدانا ومسطح العمارة الواحدة نحو 600 متر على 4 وحدات، كل وحدة مسطحها نحو 150 مترا، العمارات عبارة عن أرضي و6 أدوار.

- العمارات التي ستكون بجوار سور مجرى العيون، ستكون مكونة من أرضي و3 أدوار.

- إنشاء مول تجارى على مساحة 16 فدانا.