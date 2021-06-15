ممثل الصحة العالمية بـ«مصر»: تخوفات من الموجة الرابعة لكورونا

قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن فيروس كورونا المستجد «منحسر» لكنه لم ينته، مشيرة إلى ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة لتجنب الإصابة بالفيروس، مبينة أن اللقاحات وسيلة ناجحة لتقليل الإصابات.

وأضافت «القصير»، خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC » المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك تخوف من وجود موجة إصابات رابعة لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن 1% فقط من مواطنين بعض الدول في المنطقة هم الذين تم تطعيمهم، في الوقت الذي طُعمت بعض الدول 50% من مواطنيها، مشيرة إلى أن بعض الدول الإفريقية يتوفر بها 25 ألف جرعة فقط «رقم قليل جدًا».

وأوضحت ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن هناك دول بدأت في تطعيم الأطفال وفئات أخرى، بعد الانتهاء من تطعيم الفئات ذات الأولوية التطعيم «كبار السن وأصحاب المرض المزمن والعاملين في القطاع الطبي».

وأشارت «القصير»، إلى أن منظمة الصحة العالمية سعت لتطعيم 20% من سكان العالم في 2021، ولكن هذا لم يحدث في ظل تحكم 10 دول في أغلب الجرعات الخاصة باللقاحات، مبينة أن هناك احتياج إلى 2 مليار ونص جرعة في أقرب وقت، مناشدة الجميع بإجراء التوزيع العادل للقاحات وتقديم المساعدة للدول التي يمكن أن تتنتج اللقاحات من أجل نقل الخبرات منها لتغطية شريحة أكبر من سكان العالم من أجل الخلاص من الجائحة.

وأوضحت «القصير»، أن مصر لها تاريخ في إنتاج اللقاحات والأمصال منذ ثلاثينات القرن الماضي، والتنسيق مع الصين لتصنيع اللقاحات، مبينة أن مراحل تصنيع اللقاحات 4 مراحل من أجل الاستخدام الطارئ.