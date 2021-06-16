التضامن: رفع تعويضات شهداء الإرهاب والكوارث من 10 آلاف لـ100 ألف جنيه

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها موّلت تعويضات استهدفت 215 ألفا من الأسر المتضررة من أزمات وكوارث فردية وعامة بقيمة 60 مليون جنيه مصري.

مساعدات إغاثة بنحو 200 مليون جنيه للنكبات العربية والافريقية

وأضافت وزارة التضامن في تقرير لها، أنّ قيمة التعويضات لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية، ارتفعت من 10 آلاف جنيه مصري لـ100 ألف جنيه مصري، مشيرة إلى أنّ الوزارة والهلال الأحمر المصري ساهما في إغاثة النكبات الإقليمية في الدول العربية والأفريقية، بمساعدات إغاثة اجتماعية وصلت لنحو 200 مليون جنيه مصري.

تقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19

وأشار التقرير إلى أنّ الوزارة عبأت مواردها وموارد المجتمع المدني لتقديم الدعم النقدي والغذائي والدواء للأسر المتضررة من فيروس كوفيد-19 المُستجد لتصل لنحو 14 مليون فرد بقيمة 2,4 مليار جنيه مصري.

وأوضحت التضامن، أنّه جرى فرش وتأثيث الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة (بديل العشوائيات) كما يلي:

- تجهيز 16,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 623,6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة 1 والمحروسة 2 ومنطقة معا.

- جار تأثيث 11,830 وحدة سكنية في الخيالة والنهضة والسلام وغيرها من المناطق المستحدثة بتمويل يصل إلى 370 مليون جنيه مصري.

إصدار أكثر من 800 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

وتستهدف وزارة التضامن وفق التقرير لصادر عنها، توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية، لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وجرى إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 800 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجار تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وإجراء ربط شبكي بين وزارة التضامن الاجتماعي وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.