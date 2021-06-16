إصابة شخص بطلق ناري طائش أثناء سيره بأحد شوارع بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري طائش بالظهر أثناء مروره بالشارع بقرية عرب العطيات، التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، ونُقل المصاب إلى المستشفى الجامعي.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بإصابة شخص بطلق ناري طائش أثناء مروره بالشارع، بقرية عرب العطيات دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف، وتبين صحة البلاغ، وإصابة حسام عبد الرحمن، 48 سنة، من عرب العطيات، ونُقل المصاب إلى المستشفى الجامعي.

وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز، أنه حال مرور المجني عليه بالشارع أصيب بطلق ناري طائش بالظهر لا يُعرف مصدره أو مطلقه.

وكلفت المباحث بكشف غموض الواقعة، وإجراء التحريات والقبض على مطلق الأعيرة النارية والسلاح المستخدم. وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.