«لو كنت» لأكرم حسني وهيفاء وهبي تقترب من تحقيق 2 مليون مشاهدة

اقتربت أغنية «لو كنت» للفنان أكرم حسني وهيفاء وهبي، من تحطيم حاجز الـ2 مليون مشاهدة منذ طرحها خلال الساعات الماضية، مساء الثلاثاء الماضي، حيث تجاوزت الأغنية مليون و700 ألف مشاهدة عبر موقع المشاهدات الشهير يوتيوب.

أغنية «لو كنت» كلمات وألحان أكرم حسني

أغنية «لو كنت» كلمات وألحان أكرم حسني، والتوزيع الموسيقى لمادو، وتصوير الفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني، حيث تجمع الأغنية لأول مرة بين أكرم حسني وهيفاء وهبي، وحسب تصريحات «أكرم»: أنه خلال كتابته للكلمات كان يرى أنها ستكون لائقة أكثر بوجود هيفاء وهبي باعتبارها رمز الأنوثة والدلع.

كلمات أغنية «لو كنت» تتميز بالكوميديا

ومن كلمات أغنية «لو كنت» التي تميزت بالطابع الكوميدي «وتصدر هاشتاج باسم الأغنية مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الأكثر تداولًا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»:

لو كنت أرنب كان أكيد هيبقى الفيل صديقي

لو كنت مجلة كنت هكون سمير مش هبقى ميكي

لو كنت خاتم طبعًا كنت هتألمظ عليكي

لو كنت جبل طارق أنا كنت سألتك عن ماضيكي

لو كنت مسابقة كنت هبقى مسابقة اختيار ملكات جمال

وأشوف بنات جُمال وهناك أنا هشتكيكي

لو كنت كتاب أنا كنت هبقى كتاب عن الجمال

لو في سؤال عن الدلع أنا إجابة السؤال

لو كنت سكة هكون يمين أنا عمري ما أكون شمال

معادلة صعبة وحلها محتاج ألف احتمال

لو كنت لعبة كنت هبقى عروسة باربي لابسة بمبي

أما قلبي عمره ما يلعب بيه عيال

لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات

مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سُكات

لو كنت هبقى حاجة مهمة من الحاجات

هكون سمايلي فيس مكشر في جروب أمهات