الطب الشرعي يكشف عن مفاجأة في موت بائعة الهيروين بالمرج: جرعة زائدة

كشف مصدر في الطب الشرعي، أنه بناءً على قرار النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية على «هند. ح. ع»، في العقد الخامس من العمر، وعثر على جثتها متوفية داخل شقتها بدائرة قسم شرطة المرج، تبين أن الوفاة حدثت قبل 48 ساعة، وأن سبب الوفاة هو تعاطي المتوفية جرعة زائدة من مخدر الهيروين أدت الي هبوط حاد في الدورة الدموية وتوفيت داخل منزلها.

وأضاف المصدر، أنه لم ترصد أي إصابات بجثمان المتوفية، كما تبين بداية تحلل الجثة

بداية الواقعة

يذكر أن مأمور قسم شرطة المرج قد تلقي بلاغا من شقيق المتوفية، بأنه طرق على باب شقتها بدائرة القسم ولم تستجب، وبالاتصال على هاتفها سمعنا صوتا، لكنها لم ترد عليه.

وبالانتقال وكسر باب الشقة بعد استئذان النيابة العامة، تبين العثور على جثة «هند. ح. ع»، في العقد الخامس من العمر، على سرير غرفة نومها، وبدأت جثتها في التحلل، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب طبيب شرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ظروفها وملابساتها.

التحريات: المتوفية بائعة هيروين.. وشقيقها: بتبيع بس ولا تتعاطى

وكشفت تحريات المباحث أن المتوفية بائعة هيروين، مقيمة بمفردها في الشقة محل البلاغ، وبسؤال شقيقها أيد ما جاء في التحريات، وأضاف أنهم على علم بعملها في تجارة الهيروين، وأنكر معرفتهم بكونها مدمنه للهيروين، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الوفاة.