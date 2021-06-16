قبل نهاية الحجز.. أسعار وشروط الحصول على وحدة بمشروع «أطلس»

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن آخر موعد لحجز وحدة سكنية ضمن الوحدات السكنية، المطروحة ضمن مشروع «أطلس» للإسكان، بمدينة حلوان، ويتمّ غلق باب التخصيص بانتهاء تخصيص الشقق المعروضة، على أن يتمّ تسليم الوحدات للفائزين بها خلال شهر يوليو 2022، حيث أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات التابع للجهاز المركزي للتعمير، فتح باب التخصيص لعدد من الشقق السكنية كاملة التشطيب، في البلوك رقم 31 بالمجاورة الأولى بالتجمع السكني الجديد «أطلس» بحلوان.

خطوات الحصول على وحدة ضمن مشروع «أطلس» السكني

وتتمثل خطوات التقديم في مشروع «أطلس» للإسكان، في الخطوات التالية: أولًا: أن يشتري العميل المتقدم للحجز كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان مقابل 300 جنيه.

يوبدأ موعد التقديم للشقق المطروحة ضمن مشروع أطلس للإسكان، بمدينة حلوان، يوم الأحد 23 مايو الجاري.

آلية تخصيص وحدات مشروع «أطلس» السكني

ويتمّ تخصيص الوحدات السكنية، ضمن الطرح، وفقًا لأسبقية التقديم، وسداد النسب المقررة.

ويعد ذلك الطرح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، لتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

أسعار الوحدات ضمن مشروع «أطلس» السكني

أما بالنسبة لأسعار الشقق في مشروع أطلس للإسكان، سجل سعر المتر في جميع الشقق 4460 جنيهًا، فيما وصل سعر الشقة الـ94 مترًا لـ431 ألف جنيه، بعد إضافة نسب التميز 2%، كما سجلت الوحدة الـ115 مترا 512 ألف جنيه.

وسجلت الوحدة الـ107 أمتار نحو 491 ألف جنيه بعد إضافة نسب التميز والتي وصلت لـ3%، وتتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 94 مترًا وحتى 120 مترًا.

ويتمثل نظام سداد الشقق في مشروع أطلس للإسكان، في سداد 50% من قيمة الوحدة مقسمة لـ10% جدية حجز، 15% عند التخصيص و30% دفعة استلام، ثم سداد 50% من قيمة الوحدة على 5 سنوات، عبارة عن أقساط شهرية بفائدة البنك المركزي المعلن عنها.