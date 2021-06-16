رابط الحصول على نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر..الخطوات كاملة

كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر، عن أن نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، ستعلن اليوم، 16 يونيو 2021 (16 جوان)، وذلك بعد أن أنهى الطلاب في كافة المحافظات في الجزائر الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، وسيكون الحصول على نتائج الطلاب إلكترونيا من خلال رابط الحصول علي نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر.

ويتيح موقع وزارة التربية الوطنية الرسمي، نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر، لجميع طلاب مرحلة الصف الخامس الابتدائي، حيث أكدت الوزارة الجزائرية أن موعد صدور النتائج سيكون يوم 16 يونيو الجاري، مشيرة إلى أنه في حالة حدوث تغيير ستكون نتائج التعليم الابتدائي في 18 يونوي.

كما أوضحت الوزارة الجزائرية أنه يمكن بكل سهولة الحصول علي نتائج تلاميذ الابتدائي في الجزائر عن طريق التسجيل في فضاء الأولياء.

خطوات التسجيل على رابط نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر

الدخول عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ، اضغط هنا.

اضغط على تسجيل جديد.

املأ استمارة البيانات التي أمامك.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل (الجوال).

التأكد من صحة البيانات المدخلة.

ادخل بيانات ولي الأمر كاملة.

اضغط على الأبناء المتمدرسين.

اختر تسجيل جديد.

ادخال معلومات الابن.

طباعة الاستمارة.

الحصول على نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر

ومع الحصول على رقم التسجيل يوفر الموقع الإلكتروني للوزارة نتائج التعليم الابتدائي 2021 في الجزائر برقم التسجيل، ويمكن الحصول عليها عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلي موقع وزارة التربية الوطنية لنتيجة ابتدائي، اضغط هنا.

كتابة رقم التسجيل الخاص بكم.

تسجيل الرقم السري الخاص بكم.

كتابة الرمز الظاهر علي الشاشة.

اضغط علي استظهار النتيجة.

وكانت امتحانات شهادة التعليم الابتدائي 2021 لنهاية العام، في الجزائر، قد انتهت خلال الشهر الماضي، وأكد خبراء تعليم في الجزائر أن جميع الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولم يتواجد أي تعليق على المواد.