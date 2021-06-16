مصرع مسن وإصابة نجله في تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بالمنيا

لقي مسن مصرعه، وأصيب نجله، نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل بإحدى قرى مركز سمالوط، في شمال محافظة المنيا، ونُقلت الجثة والمصاب للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل بالطريق الصحراوى الغربى عند مدخل قرية 2، التابعة لمجلس قروى العزيمة، بمركز سمالوط ووجود وفيات ومصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف والجهات الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل.

وأسفر الحادث عن مصرع «بركات. م. ع»، 60 عامًا، وإصابة نجله «أحمد. ب. م»، 19 عامًا، عامل، وتراوحت إصابته بين كسور وكدمات، ومقيمين قرية العزيمة بمركز سمالوط.

ونُقل المصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، فيما نُقلت الجثة إلى مشرحة نفس المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

وشهد مركز سمالوط، الأسبوع الماضي، إصابة شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية، حيث تلقت مديرية الأمن إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب درجة بخارية أمام عزبة الحتاحتة التابعة لمركز سمالوط، أسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة ما بين كسور مضعفة وسحجات وكدمات وما بعد الارتجاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.