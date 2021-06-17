ظهور نتجية الشهادة الإعدادية بالجيزة على الموقع الرسمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، ولكي تتعرف على النتيجة اضغط هنــــــــــا

ومنذ ساعات، كشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، عن أنه جار تحميل الدرجات التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الإعدادي على موقع المديرية، موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول على نتيجتهم خلال دقائق معدودة.

وأضاف «الجيار» لـ«الوطن»، أن المديرية تعمل حاليا على تحميل جميع الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع والتي لا تضاف، موضحا أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال هذا الرابط، لافتا إلى أنه جرى اعتماد نتيجة الطلاب من قبل محافظ الجيزة، مشيرا إلى أن هناك ضغطا كبيرا على الموقع من أولياء الأمور والطلاب.

وتابع مجدي الجيار، بأن نسبة النجاح بلغت 83.31%، مؤكدا أن عدد المتقدمين بلغ 163507 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الدرجات التي حصل عليها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني هي فقط التي يتم على أساسها التنسيق للمرحلة الأعلى.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في المواد الدراسية بلغ 292 طالبا وطالبة، موضحا أن هناك 5 إدارات تعليمية تصدرت أعلى نسب نجاح، هي الوراق وجنوب والعمرانية وإدارة والشيخ زايد وأكتوبر.