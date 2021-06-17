9 ملعومات عن محمد الحديدي الفائز بعضوية أكاديمية الشباب العالمية

أعلنت اللجنة التنفيذية لأكاديمية الشباب العالمية، اختيار الدكتور محمد الحديدي​ الباحث بمدينة زويل كعضو في اللجنة التنفيذية للأكاديمية المكونة من 11 عضوًا من العلماء الشباب من خيرة العقول على مستوى العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث تضم الأكاديمية 200 عضو من العلماء الشباب من 86 دولة، وتعتبر صوت العلماء الشباب على مستوى العالم.

وتدعم أكاديمية الشباب العالمية، الباحثين الشباب الأكثر تميزا في مجال البحث العلمي وخدمة المجتمع، وتمنح عضويتها للباحثين المتميزين عمليًا، وتتيح لأعضائها فرص المشاركة في البحوث المختلفة من علوم طبيعية وعلوم إنسانية.

وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن الدكتور محمد الحديدي كما يلي:

1- حصل على الدكتوراه عام 2010 من جامعة فيرجينيا تك الأمريكية.

2- عمل كباحث بعدد من الجامعات العالمية منها جامعة ساسكاتشوان بكندا، وجامعة بريستول بالمملكة المتحدة، وجامعة جنت والمعهد العلمي للصحة العامة ببلجيكا.

3- عمل كأستاذ مساعد وأستاذ مشارك بجامعة المنصورة.

4- عمل كأستاذ زائر بجامعة باث بالمملكة المتحدة عام 2018.

5- تتركز الاهتمامات البحثية للحديدي حول دراسة علم الأوبئة وتطور مسببات الأمراض البكتيرية المختلفة التي تنقلها الأغذية، والتي تسبب انتقال العدوى البشرية باستخدام تحليل الجينوم المقارن.

6- تسهم دراسات الحديدي في فهم شامل لتطور الكائنات الدقيقة والية انتقالها للانسان ولكشف الطرق المختلفة لمقاومة هذه البكتيريا للمضادات الحيوية المختلفة.

7- ستساعد أبحاث الحديدي أيضا في توفير استراتيجيات فاعلة لمكافحة العدوى الميكروبية وبالتالي توفير موارد الدولة، كما تساعد على تحسين الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الصحية العالمية الناجمة عن انتشار الأوبئة.

8- كما تساعد هذه الأبحاث أيضا في توفير استراتيجيات فاعلة لمكافحة العدوى الميكروبية وبالتالي توفير موارد الدولة.

9- تساعد أبحاث الحديدي على تحسين الأمن الغذائي ومواجهة التحديات الصحية العالمية الناجمة عن انتشار الأوبئة والمساهمة في تحقيق بعض أهداف التنمية المستدامة.