«لخدمة مليون زائر و8 آلاف مواطن».. افتتاح مشروع «صرف درنكة» بأسيوط

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال إنشاء مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرية درنكة (بقريتي ديردرنكة ودرنكة الجديدة)، لخدمة 7 آلاف مستفيد من الأهالي ومليون زائر لدير السيدة العذراء مريم "إحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة" على مدار العام.

وشهد الافتتاح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسيوط، وحسني درويش القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة أسيوط وقيادات شركة المياه والصرف الصحي.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8.9 مليون دولار أمريكي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" لتنفيذ المشروع و6 مليون جنيها لزوم التأمين الاجتماعي.

واستمع المحافظ إلى شرح لمكونات المشروع وأوجه الاستفادة منه ومراحل التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

المشروع سيساهم في أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

وأكد المحافظ –خلال الافتتاح– على أهمية المشروع الذي سيساهم في أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والذي سيخدم بدوره أكثر من مليون زائر سنويًا بالإضافة إلى 8 آلاف مستفيد من أهالي القرية والمناطق المجاورة.

واعلن المحافظ عن تقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات للإسراع في معدلات التنفيذ بالمشروع وفقًا للاشتراطات ومعايير الجودة.

واكد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بكافة مواقع العمل حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع والمترددين عليه منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة مشيدًا بجهود القيادة السياسية في المضي قدمًا في تنفيذ برامج التنمية.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار أن مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي في قرية درنكة (بقريتي ديردرنكة ودرنكة الجديدة) يشمل شبكة إنحدار بطول 20 كيلو متر بالإضافة إلى عدد (2) محطة رفع فرعية وعدد (1) محطة رفع رئيسية وخطوط طرد بطول 8.6 كيلو متر لتصب على محطة معالجة شطب الرئيسية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 26ألف م3 يوم وتبلغ تكلفة المشروع 8.9 مليون دولار أمريكي بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" لتنفيذ المشروع و6 مليون جنيها لزوم التأمين الاجتماعي.