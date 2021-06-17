ضبط 3 أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة في القاهرة وأسيوط

لاحظت قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق بمديرية أمن أسيوط، معينة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة أسيوط، قدوم إحدى السيارات بسرعة من مدق بالطريق الصحراوي، وتمكنت القوات من ضبط قائد السيارة عقب محاولته الهرب حال استيقاف السيارة، وتبيّن أنّه (عنصر إجرامي وهارب من السجون خلال يناير 2011 وله معلومات جنائية)، وضبط بحوزته (بندقية آلية – 2 خزينة – عدد من الطلقات النارية – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 5 جرام – مبلغ مالى – 5 هاتف محمول).

وبتفتيش السيارة تم العثور على (طبنجة بخزينتها عدد من الطلقات نارية، 5 أكياس داخلها كمية مادة الشابو وزنت 50 جراما – كيس بداخله كمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما – عدد من فوارغ الطلقات النارية)، أخفاها المذكور داخل تابلوه السيارة، كما تبيّن أنّه انتحل اسم شقيقه خشية ضبطه كونه هارب من السجون ومطلوب ضبطه في أحكام قضائية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة سكنه، وبحوزته (2 فرد خرطوش - 25 طلقة من ذات العيار - كمية من الحشيش المخدر – كمية من الأقراص المخدرة - 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة) حال استقلاله سيارة مستأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر الكوكايين – مبلغ مالي – مشغولات ذهبية – 3 هواتف محمولة – ميزان حساس).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي والمشغولات الذهبية من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، واتخذت الإجراءات القانونية.