«بعد 7 سنوات من البراءة».. إحالة أوراق 6 متهمين إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات المنيا عام 2014 حكمًا ببراءة 6 متهمين بينهم خفير نظامي، كانت النيابة العامة قد أحالتهم للمحاكمة الجنائية لتورطهم في جريمة قتل مزارع في مركز سمالوط، بشمال المحافظة.

ومن ناحيتها طعنت النيابة العامة على حكم البراءة، ليتم إعادة محاكمة المتهمين مرة أخري أمام دائرة جديدة أصدرت حكمًا بإحالة أوراق القضية التي تضم 6 متهمين للمفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم شنقًا لتورطهم في الجريمة.

نفس الدائرة التي أصدرت قرار إحالة المتهمين الـ 6 للمفتي سبق وأصدرت في شهر 12 من عام 2020، حكمًا ببراءة متهم، بعد مرور 6 سنوات من الحكم عليه بالإعدام في عام 2014، بجريمة قتل، وقعت في مركز سمالوط أيضا.

وقررت محكمة جنايات المنيا، إحالة أوراق محاكمة الـ 6 متهمين، بينهم خفير نظامي، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي، نحو تطبيق عقوبة الإعدام عليهم لتورطهم في جريمة قتل مزارع خلال معركة بالأسلحة النارية، بقرية دير سمالوط بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا.

وحددت المحكمة، جلسة اليوم الثاني من شهر أغسطس المقبل، للنطق بالحكم.

وكانت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أشرف محمد على، وعضوية المستشارين صلاح عبد الفتاح الشربينى، أحمد عزت وأحمد محمد صالح، وأمانة سر على حسن، ومحمد مصطفي هارون، عقدت عدة جلسات سابقة لنظر إعادة محاكمة المتهمين.

يُذكر أن المستشار أبو الوفا عيسي، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة قتل مزارع خلال معركة بالأسلحة النارية، وصدر حكم ببراءتهم عام 2014، وقامت النيابة العامة بالطعن علي الحكم، حيث تم إعادة محاكمتهم في 2018.