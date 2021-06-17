الحكومة تستعد لاستئناف ملقتيات التوظيف للشباب والخريجين

كشفت مصادر حكومية، أن بعض الوزارات ومنها القوى العاملة والشباب والرياضة، والصناعة، والتضامن الاجتماعي، بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، تستعد لعودة تنظيم ملتقيات التوظيف للشباب والخريجين.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أن ملتقيات التوظيف سيتم استئناف تنظيمها خلال الصيف الجاري، حيث يكون المستهدف من المرحلة الأولى منها توفير 50 ألف فرصة عمل، للخريجين من جميع المؤهلات العلمية، لافتة الى ان توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، تتضمن الإسراع في فتح آلاف فرص العمل والتوظيف أمام الشباب والخريجين في كافة التخصصات.

ولفتت المصادر إلى أنه في هذا الإطار ستقوم عدة وزارات من بينهما القوى العاملة والشباب والرياضة والتنمية المحلية، بالتنسيق مع جميع محافظات الجمهورية بعقد برتوكولات لإقامة ملتقيات التوظيف.

استئناف الشراكات بين الحكومة ومنشآت القطاع الخاصة لتوفير فرص عمل

وأشارت المصادر إلى أن هناك شراكات بين الحكومة ومنشآت القطاع الخاصة سيتم استئناف تنفيذها من جديد لاستقبال وتدريب وخلق فرص عمل للكوادر من الشباب والخريجين من كافة الفئات العمرية، موضحة أنه عقب انتهاء موجة جائحة كورونا، ستُوقيع بروتوكولات جديدة على مدار العام لتعيين وتوظيف الشباب بمؤسسات القطاع الخاص، من مصانع وشركات ومطاعم وغيرها، فضلًا عن عقد ورش ودورات تدريب في مجالات كثيرة ومتنوعة.

260 ألف فرصة عمل

واوضحت المصادر إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة طموحة للحد من معدلات البطالة، ونجحت في المراحل الأولى منها، حيث استطاعت توفير أكثر من 15 ملتقى توظيفيًا حتى عام 2020 قبل انتشار جائحة كورونا، واستطاعت من خلالها وزارة القوى العاملة بمفردها أو بالشراكة مع وزارات أخرى ومنظمات المجتمع المدني، في توفير أكثر من 260 ألف فرصة عمل، كما نجحت وزارة الشباب والرياضة في عقد العديد من ملتقيات التوظيف بالقاهرة والإسكندرية، وعقد بروتوكولات رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة التي وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين ذكور وإناث.