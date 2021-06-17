410 حالات تعد على أملاك الدولة في شرم الشيخ

قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جاري دراسة وتقييم 410 حالة تعدي على أملاك الدولة، والتي تعد من الحالات المستهدفة البسيطة والمتوسطة، تمهيدًا لتقنين أوضاعهم وفقًا للضوابط والقوانين، واتخاذ الإجراءات الخاصة بعدم عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي التي جرى إزالتها.

وأكد رئيس المدينة في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بعدم عودة التعدي مرة أخرى على الأراضي التي جرى الإزالة عنها.

إجمالي عدد ملفات التصالح على مخالفات البناء 1661 ملف

وأشار إلى أن إجمالي عدد ملفات التصالح على مخالفات البناء التي تقدم بها المواطنين بالمدينة حتى اليوم بلغ 1661 طلب، جرى قبول 75 ملف سدد منهم قيمة التصالح 24 شخص، وجميعهم سددوا قيمة التصالح بالكامل بإجمالي 7 مليون و 479 ألف جنيه، وجاري فحص 1586 ملف.

وأضاف رئيس مدينة شرم الشيخ، أن إجمالي قيمة المتحصلات الخاصة بملفات تقنين الأوضاع بلغت أكثر من 27 مليون جنيه، بينهم 1238800 جنيه رسوم فحص.

وأوضح أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، طالب بتسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء، تخفيفًا على المواطنين، وعقد الاجتماعات المتتالية والخاصة بأمور التصالح على مخالفات البناء هو حصر المشكلات ووضع حلول جذريه لها بما لا يضر بمصالح المواطنين، وذلك بالتوازي مع الحفاظ على حقوق الدولة، إضافة إلى بالتنسيق مع اللجان المشكلة من قبل وزارة الإسكان ونقابة المهندسين الخاصة، لإنهاء كافة إجراءات التصالح، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لإنهاء اللجان من أعمالها، بالتنسيق مع اللجان الفنية تحت إشراف سكرتير عام المحافظة.