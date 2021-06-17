ضبط مركز غسيل كلوي بدون ترخيص في البحيرة

لا تتوقف الحملات المستمرة على الصيدليات والمراكز الطبية في مدن ومراكز محافظة البحيرة، حيث تنفذ الجهات المختصة حملات بصفة دورية، لضمان عدم وجود مخالفات بالصيدليات والمنشآت الطبية الخاصة، ما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطنين، ويقطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يتخذون من صحة أبناء الوطن سبيل للكسب المادي.

توجيهات محافظ البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة.

حملات إدارة الرقابة والمتابعة بالبحيرة

ومن جانبها نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي والعلاج الحر بمديرية الصحة بالمحافظة، والوحدات المحلية لمركزي الرحمانية و المحمودية، حملات مكثفة استهدفت الصيدليات والمراكز والمنشآت الطبية الخاصة بالمدن والقرى.

ضبط مركز غسيل كلوي بدون ترخيص

نفذت الحملة التي انطلقت صباح اليوم الخميس، حملات مرورية على عدد 12 صيدلية، كما أسفرت حملة المرور على بعض المراكز والمنشآت الطبية الخاصة، تحرير 5 محاضر لمنشآت طبية ما بين معمل وعيادة ومركز غسيل الكلى أحدهم بدون ترخيص، والبعض الآخر به ملاحظات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ومن جانبه شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ورفع مذكرات فورية للمحافظة في حالة وجود مخالفة تستدعي ذلك.