المتحدث باسم الحكومة الأردنية: الملف الفلسطيني سيظل قضية العرب الأولى

قال صخر دودين وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن مصر عنوان المحبة والسلام في المنطقة بأسرها، مشددًا على أهمية انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك بعدما توقف منذ يومين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف «دودين» خلال حواره عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن لا شيء يغني عن هذا الاجتماع، وخاصة أن العرب شعروا في الآونة الأخيرة أن جائحة كورونا وما قبلها سنوات عجاف جعلتهم يبتعدون قليلا عن بعضهم، لكن هذا الاجتماع دائما ما يخرج بنتائج طيبة.

وتابع وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية: «كان هناك مباحثات معمقة على مستوى عالٍ من الرقي في الطرح، وفي الاجتماع عملنا معا على تذليل الكثير من العقبات التي تواجه العمل الإعلامي، وخاصةً في الظروف الراهنة ولإيجاد حلول لها، ويحدث ذلك كله من خلال مشاركة الخبرات والأفكار في الأمة العربية».

وأردف وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن القضية الفلسطينية ستظل هي القضية الأولى لكل العرب، ودرتها القدس الشريف، موضحًا أن الأحداث الأليمة التي وقعت مؤخرا لا شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية.

وأشار، إلى أن الإعلام العربي ارتقى إلى المستوى المطلوب من حيث تغطية الأحداث مؤخرا، وتسليط الضوء على الجوانب المختلفة، وبشكل خاص الإنسانية منها، لافتًا إلى أن منصات التواصل الاجتماعي كانت لها دورا كبيرا في هذا المجال.

وأوضح، أن المباحثات شهدت نقاشات حول التحديات التي تواجه العالم العربي حاليا، مثل المحتوى، إذ أن هناك حاجة لرفع المحتوى الإعلامي العربي وتدفق للمعلومة الصحيحة ووصولها إلى المواطن العربي بشكل سليم.