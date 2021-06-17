المشدد 15 سنة لمقاول استولى على وثائق مكتب بريد بطوخ

قضت محكمة جنايات بنها، في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، بمعاقبة مقاول وصاحب مكتب توريدات عمومية، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وإلزامه بالمصاريف، وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات، لاتهامه بالاستيلاء على وثائق ومستندات تخص مكتب بريد بدائرة مركز طوخ.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل علي ماهر، وناجي نصر هلال، وخالد علي إبراهيم، وبحضور ممثل النيابة العامة، إبراهيم عبد الغني تركي، وأمانة سر، محمد فرحات.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2019، قام المتهم، بصفته مكلف بخدمة عامة، مقاول بناء، من المسند إليهم أعمال تطوير مكتب بريد «العمار»، بدائرة مركز طوخ، بالاستيلاء بغير وجه حق، وبنية التملك، على أوراق ومستندات خاصة بمكتب البريد، عبارة عن مستندات حفظ عام 2017 خاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء، والمملوكة لمكتب البريد، وكان ذلك دون وجه حق، وبنية تملكه، مما يمثل إضراراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، كما أنه أضر بأموال ومصالح الجهة التي يتصل بها بحكم عمله، مما أضاع عليها أوراق ومستندات.

تعود الواقعة إلى عام 2019 حيث تلقى مأمور مركز طوخ بلاغاً من هيئة البريد بالقليوبية، يفيد بقيام المتهم بالاستيلاء على أوراق ومستندات خاصة بمكتب بريد «العمار» بنية التملك.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المتهم مقاول، كان يقوم بعملية تطوير مكتب بريد «العمار»، وقام بالاستيلاء على مستندات وأوراق حفظ عام 2017، خاصة بعمليات السحب والإيداع للعملاء، والمملوكة لمكتب البريد، بنية التملك.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبسه على ذمة التحقيق، قبل أن تأمر بإحالته إلى محكمة جنايات بنها، التي قضت بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما أسند إليه من اتهامات، كما قضت المحكمة بإلزام المتهم بالمصاريف، وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة 3 سنوات.