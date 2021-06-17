«الظن» فيلم درامي لمشروع تخرج بجامعة الأزهر يحث على التماس الأعذار

قدم مجموعة طلاب من الفرقة الرابعة قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فيلما دراميا تحت عنوان «الظن»، وذلك فى إطار مشروعات التخرج التي ينفذها طلاب الفرقة الرابعة بمختلف الأقسام.

يحث الفيلم، على اجتناب الظن والتماس الأعذار، وعدم التسرع في الحكم على شخص ما، تدور أحداث العمل حول رجل ترك عمله الوظيفي، للتفرغ لرعاية ابنته التي أصيبت بالسرطان، ولم يخبر أحد بذلك، ومن ثم لم يعد لديه المقدرة على دفع إيجار الشقة التي يقطن بها، ما يجعل مالك العقار يطالبه بالايجار المتأخر عدة مرات، ويضيق عليه هو والجيران، حتى يكتشفون مرض ابنته، فيدعمونه ويساندونه في محنته، ويوفرون له عمل لتوفير تكاليف علاج ابنته.

يبث الفيلم الدرامي رسالة مهمة للمشاهد، مضمونها أن «كثير من الناس لديهم هموم داخلية، بعدما كانوا عايشين في مستوى معقول، ولما الدنيا بتقلب عليهم بتصعب عليهم نفسهم، ومش بيقدروا يطلبوا مساعدة من حد».