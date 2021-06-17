حريق يلتهم محتويات غرفة أعلى سطح عمارة بالإسكندرية (فيديو)

اندلع حريق هائل داخل غرفة أعلى سطح عقار مكون من 4 طوابق في منطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن التهام محتويات الغرفة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي اندلع أعلى سطح عقار في منطقة محطة الرمل، والذي أثار حالة من الهلع بين الأهالي في المنطقة، خوفاً من انتقال الحريق إلى العمارات المجاورة، بسبب تصاعد ألسنة اللهب.

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كان قسم شرطة العطارين قد تلقى بلاغاً من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في عقار خلف مطعم شهير بشارع جانبي متفرع من شارع الشهداء بمنطقة محطة الرمل.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تحسباً لوجود مصابين، وتبين من الفحص نشوب الحريق في غرفة أعلى سطح العقار المشار إليه، يقطنها أحد الأشخاص.

تمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 3 سيارات إطفاء، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.