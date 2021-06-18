إبراهيم عبدالله: «مش هتفرج على الأهلي ضد الترجي.. وشي حلو عليه»

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية السابقة لإدارة نادي الزمالك، إنه لن يتابع مباراة النادي الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل، موضحا: «لأ .. أنا وشي حلو على الأهلي، وبحب أتفرج على الزمالك بس».

وحول تقديم استقالته من اللجنة أوضح عبدالله، في حواره مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «MBC مصر»: «ارتحت من الضغوط، لأنها كانت قوية جدا، أما بالنسبة لتداول اسمي خلال الأيام الماضية، فقد حدث ذلك دون أن أحصل على حق الرد».

وتابع: «كنت عضوا في اللجنة التنفيذية، وكل قراراتها كانت عبارة عن توصيات لمجلس الإدارة الذي كان يقوده اللواء عماد عبدالعزيز ونائبه المستشار هشام إبراهيم وأمين الصندوق اللواء سامي صبحي».

ويواجه الأهلي فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، في السادسة من مساء السبت المقبل، على ملعب حمادي العقربي برادس.

وفي سياق استعدادات الفريق الأحمر للمباراة، تعرض أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق لإصابة في مران الفريق الخميس، وهو ما وضع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق في ورطة، إذ كان يعول عليه لخلافة محمد هاني في مركز الظهير الأيمن.

وتلقى موسيماني فتوى طبية بشأن إصابة صانع ألعاب الفريق محمد مجدي «قفشة»، التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان المغربي، في السوبر الأفريقي، إذ أكدت وجود خطورة كبيرة من مشاركة اللاعب في المباراة، كون إصابات الكاحل حساسة للغاية وتحتاج لفترة من 3 إلى 6 أسابيع كاملة قبل المشاركة بشكل طبيعي.