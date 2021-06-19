حظك اليوم السبت 19-6-2021 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:01 ص | السبت 19 يونيو 2021
برج العقرب
مولود برج العقرب لا يقدم على فعل أي شيء في حياته إلا بعد تفكير عميق في نتائج ذلك الفعل، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني
اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء.
حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي
ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تتحدث عن أخبارك أو حياتك الخاصة.
ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.