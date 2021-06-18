«بابا مجابليش موبايل هدية».. حكاية طالبة إعدادي انتحرت بعد نجاحها بتفوق

قبل أيام ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية، وفي أحد منازل العمرانية بالجيزة، كانت أسرة طالبة بالصف الثالث الإعدادي على موعد مع الفرح والزغاريد، بعد أن نجحت ابنتهم بتفوق في الامتحان، وحققت مجموعًا كبيرًا، بلغ أكثر من 95%.

وبعد أن انتهت المباركات والتهاني، لجأت الطالبة لوالدها، ليحقق وعده لها بشراء «موبايل» لها، كما وعدها في حالة نجاحها، لكن الأب كان ينظر للأمور من زاوية أخرى، إذ إن ابنته مقبلة على مرحلة الثانوية العامة، التي تحتاج العديد من الأموال للدروس الخصوصية، فقد كان الأب يمني نفسه بأن تواصل فتاته رحلة تفوقها، وتحصل على مجموع كبير في الثانوية العامة، لكن يبدو أن الفتاة لم تقتنع بمبرر الأب، فلجأت إلى الانتحار بعد أن شعرت باليأس من تحقيق هدفها، وفق ما كشفته تحريات الأجهزة الأمنية في واقعة انتحار الطالبة.

وكانت الفتاة الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، قد انتحرت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، الكائن بالطابق الرابع بدائرة قسم شرطة العمرانية، لتسقط جثة هامدة في الحال.

وأضافت التحريات أن نتيجة الشهادة الإعدادية ظهرت قبل عدة أيام، ونجحت المتوفاة بتفوق، ومن ثم طالبت والدها بشراء هاتف محمول لها، تنفيذًا لوعده.

التحريات: الأب رفض شراء الهاتف ليستعد لمصاريف الثانوية

وكشفت التحريات أن الأب رفض شراء الهاتف لابنته، معللا ذلك بأنها سوف تحتاج «كل قرش في الدروس» بعد عدة أشهر فور انتقالها إلى الصف الأول الثانوي، وأوضحت التحقيقات أن رفض الأب كان صفعة على وجه الابنة، فما كان منها إلا أن أغلقت عليها باب غرفتها ولم تخرج منها، وأثناء تواجد الأسرة أمام التليفزيون سمعوا ارتطاما في الشارع، ولكنهم لم يبالوا بشيء، وإذا بهم يسمعون صوت صراخ وطرقات على باب شقتهم، وبفتحه وجدوا الجيران يبلغونهم بسقوط ابنتهم من شرفة غرفتها، وعلى الفور نزل الأب إلى الشارع فوجدها جثة وسط بركة من الدماء.

النيابة تقرير تشريح جثة الطالبة المنتحرة

وأشارت التحريات إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التي قررت نقل جثة الطالبة إلى امشرحة، وانتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية للمتوفاة، لبيان سبب الوفاة وصرحت النيابة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وباستدعاء أسرتها قررت بصحة التحريات ولم تتهم أحدا بالتسبب في وفاة نجلتهم.

الطب الشرعي: لا توجد شبهه جنائية في وفاة طالبة الإعداي

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة الطالبة، بأنه بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفاة، بناء على قرار النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثمان، كما تبين تهشم بعظام الجمجمة، وكسر في الظهر وبعض عظام جسم المتوفاة، كما تبين أن الانتحار سبب الوفاة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وجارٍ إرسال التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة إلى النيابة العامة.