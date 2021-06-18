شروط وخطوات الحصول على إجازة للدراسة دون وقف الراتب

يعد الحصول على إجازة من أجل منحة دراسية أمرًا يبحث عنه الكثيرون، خاصةً إن كانت الإجازة دون وقف الراتب، وهو الأمر الذي ينظمه قانون رقم 149 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، من خلال شروط منح الإجازات الدراسية للعاملين.

إجازة المنحة الدراسية براتب

إذا كان طلب الإجازة براتب، فإنه يجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة «ممتاز» أو ما يعادلها، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.

شروط منح الإجازات الدراسية للعاملين

وتنص المادة (15)، من قانون رقم 149 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، أنه «مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تُنظم شئونها نظم توظف خاصة ، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الآتية»:

1 - أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط علي الأقل أو ما يعادلها في نظم التوظف الخاصة، وأن تكون كفايته في عمله عن العام الأخير بدرجة كفء علي الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون راتب، أما إذا كان طلب الإجازة براتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتاز أو ما يعادلها، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.

2 - ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.

3 - ألا يكون سبق مجازاة المبعوث تأديبيًا أو صدرت ضده أحكام جنائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد إليه اعتباره.

جدير بالذكر أن المادة (20) نصت على أنه: «يُحظر علي المبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يباشر أي عمل خلال مدة البعثة، ويتعين عليه التفرغ للمهمة العلمية أو العملية الموفد لأجلها، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة ، يجوز للمبعوث أو عضو الإجازة الدراسية أن يمارس عملاً بأجر في حال ما إذا كان العمل جزءًا من التدريب أو الدراسة، ويكون ذلك بموافقة مكتب البعثات المختص بناءً على طلب جهة الابتعاث، على أن يستقطع الأجر الذي يحصل عليه من المخصصات المالية التي تقرر له بموجب قرار من اللجنة، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون».