إقامة قداس باللغة الإنجليزية بالكنيسة الأرثوذكسية بالغردقة

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية بالبحر الأحمر، إقامة قداس باللغة الإنجليزية، وذلك بصفة أسبوعية بأحد كنائس الغردقة، نظرا لطبيعة مدينة الغردقة السياحية، وتوافد عدد من السائحين الأجانب، وإقامة عدد منهم بمدينة الغردقة، تحت رعاية الآنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.

وأفادت الكنيسة الأرثوذكسية عبر بيان لها الجمعة، بأن الهدف من إقامة القداس باللغة الإنجليزية، فرصة للسياحة الوافدة إلى المدينة، للمشاركة في صلوات القداس باللغة الإنجليزية إلى جانب الأجانب المقيمين بالمدينة، وأيضا لخدمة أبناءنا من الجإلىة المصرية المقيمة بالخارج، التي تتواجد بمدينة الغردقة لقضاء إجازاتهم السنوية، وفي السياق ذاته، أعدت الكنيسة خولاجي باللغة الإنجليزية واللغة الروسية.

وفي سياق آخر، احتفلت كنيسة الأنباء شنودة بالغردقة بالذكرى الثانية بتنصيب الأنبا اسقفا لابراشية البحر الأحمر، في حضور ممثلو الأزهر والأوقاف والبرلمان والكنائس وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعدد من المواطنين، في جو يسوده المحبة والأخوة، وبمشاعر وطنية جياشة تعبر عن ملحمة في حب مصر، والتناغم السائد في أراضيها بين أطياف الشعب.

حرص عدد من أعضاء البرلمان والدكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر، والشيخ أحمد زرد مدير عام لجنة الوعظ والفتوى بمنطقة أزهر البحر الأحمر، والدكتور مؤمن الهوارى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، والأب بشير ممثل الكنيسة الإنجيلية بالبحر الأحمر على حضور احتفال الكنيسة بمناسبة مرور الذكرى الثانية لتنصيب الانبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر وتقديم التهاني والتبريكات في جو يسوده المحبة والألفة.