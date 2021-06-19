أهالي العريش يشيعون «الكاشف» أحد رموز العمل النضالي بسيناء

شيع أهالي العريش، جثمان المناضل السيناوي الكبير الحاج حجاج الكاشف، أحد رموز مدينة العريش بشمال سيناء، الذي توفى بعد صراع كبير مع المرض.

وقال إبراهيم سالم الكاشف، ابن أخيه، أن عمه أحد أهم رموز النضال بمدينة العريش، وأنه توفى وجرى تشييع جثمانه فى موكب مهيب، حضره غالبية عائلات العريش، ورموز العمل التنفيذى والحكومى بالمحافظة.

الكاشف أدى مهاما بطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف إبراهيم الكاشف، أن عمه حجاج، أحد رموز العمل الفدائى، نفذ بعض المهام البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلى، أثناء فترة احتلال سيناء، وما قبل نصر أكتوبر المجيد.

جمعية مجاهدي سيناء تنعى الكاشف

بدوره قال الشيخ عبد الله جهامة، رئيس جمعية مجاهدى سيناء إن الراحل حجاج الكاشف، ضمن مجموعة من عائلات وقبائل سيناء، أندفعت للعمل البطولى وعملية التحرير والوقوف ضد الآحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه جرى منحه نوط الامتياز، تقديرا لجهوده الوطنية، ودوره الوطني والبطولي في الدفاع عن الوطن.

ويعد الكاشف، أحد أهم الرموز بمدينة العريش، الذين أدوا مهام بطولية أوكلت لهم، عن طريق القيادة السياسية فى القاهرة، وكان ضمن عيون القوات فى مدينة العريش ضمن مجموعة النضال والتحرر التى تنفذ تعليمات القيادة السياسية .

وأوضح رئيس جمعية مجاهدى سيناء، إلى أن الكاشف عضو جمعية المجاهدين التى وصل عدد أعضائها لـ 757 وجميعهم من المجاهدين أصحاب الدور البطولى من رجال وسيدات عائلات وقبائل سيناء، مؤكدا أن جمعية مجاهدى سيناء قدمت تعازيها للفقيد ولآهالى العريش عامة، مثمنه دوره البطولى والنظالى.

من جهته، أكد مدحت الكاشف أحد أبناء عمومته، أن عائلة الكاشف لها الكثير من المناظلين الآبطال الذين رفعوا رأس العائلة بنظالهم ووقوفهم بجانب القيادة السياسية فى الدولة.

يشار إلى أن الحاج حجاج الكاشف، يعد أحد رموز مدينة العريش ومتحدثيها، الذي تصطف حوله بعض العائلات والأفرع القبلية بمدينة العريش.