توقف حركة قطارات الصعيد نصف ساعة بسبب حريق على شريط السكة الحديد بقنا

نشب حريق منذ قليل، في «حلف وعشش» على امتداد شريط السكة لتحديد، في منطقة الهجان بمركز قنا، ما أدى إلى توقف حركة القطارات.

تلقى اللواء، محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا بنشوب حريق في «حلف وعشش» في منطقة الهجان بمركز قنا بطول 50 مترا في عرض اثنين متر بطول شريط السكة الحديد.

وتسبب الحريق في توقف القطار رقم 187 القادم من أسوان تجاه القاهرة، لمدة نصف ساعة، القطار 1015 لمدة نصف ساعة، حتى إخماد الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة التامة على الحريق، واستئناف حركة القطارات، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.