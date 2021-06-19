مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة ينفي نقص السكر وزيادة سعره

قال الحسيني نصار، مدير المجمع الاستهلاكي في الجيزة، إنّ السكر متوافر في المجمعات وسعره ثابت لم يتغير بقيمة 8.5 جنيه، والأرز أيضا متوافر بسعر 8 جنيهات للكيلو، والزيوت التموينية متوفرة، ولا يوجد نقص أو تعديل بالنسبة لسعر السكر كما أشاع البعض، أو أي من السلع الأخرى، موضحا أنّ أسعار السلع ثابتة، حيث يبلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر 21 جنيها، وسعر زجاجة الزيت سعة 800 مللي 17 جنيها، والدواجن المجمدة بـ37 جنيها.

ضخ كميات من السلع الاستهلاكية مع قرب موسم عيد الأضحى المبارك

وأكد مدير المجمع الاستهلاكي في الجيزة، خلال حديثه مع جاكلين ماهر ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ السلع متوافرة بشكل كبير، وأي كمية يطلبها المجمع يتم توفيرها على الفور ولا يوجد أي نواقص، مشيرا إلى أنّ وزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لضخ كميات من السلع الاستهلاكية خاصة مع موسم عيد الأضحى المبارك، الذي يعتمد على ضخّ اللحوم الطازجة السوداني، واللحوم المجمدة والدواجن ومصنعات الدواجن بكميات كبيرة لتغطية الأسواق، وحتى الآن الأسعار ثابتة ولا يوجد بها تغيير.

لا يوجد نواقص في أي سلعة

وشرح مدير المجمع الاستهلاكي بالجيزة، عن أنّه لا يوجد أي نقص في أي سلعة، وبمجرد قرب انتهاء سلعة يتم الإبلاغ لتوفيرها قبل انتهائها، كي لا يشعر المواطن بأي نقص في أي سلعة غذائية وضرورية.