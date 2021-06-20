حظك اليوم الأحد 20-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص عدد كبير على متابعة الأبراج الفلكية والتي تنقسم إلى 12 برج تبدأ ببرج الحمل وتنتهي ببرج الحوت، وتختلف ما بين الأبراج المائية أو الهوائية أو الترابية أو النارية، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك مما يجعلك عرضة للضغوط من حولك أو تواجه بعض المتاعب وعليك أن تدرس قراراتك وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تميل اليوم للاستقلالية وترفض سيطرة البعض عليك، ومن المهم أن تتأنى في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر بمنزلك السادس يمنحك استعدادا للإنجاز والتعاون وتنظم وقتك جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس تدفعك للاقتراب ممن تحب، وعليك أن تتصرف بنضج لتنجح في خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

يدفعك الفلك للعمل بإصرار وتُظهر مشاعرك وآراءك بلا خوف.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وتأسر اليوم من تحب بكل الود والحب والعطف.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتشوش وعليك ألا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر اليوم في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك ولتكن أكثر تحملا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تحقق تطورا وتعيش أجواءً حافلة بالمفاجآت والمعرفة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تحصل على الحب والإعجاب ببساطة وتكسب الأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان سعيد صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 31 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني مما يشتت تفكيرك ومن المهم أن تكون يقظا كي يحالفك الحظ.. لا تغامر وادرس جيدا قراراتك وخياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

أمامك اليوم نشاطات تحسن إدارتها وتعطي انطباعا رائعا عن نفسك وتكسب الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك ملفتا للغاية وتعرف كيف تفرض سيطرتك على الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة روبي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعمل في صمت والتفت لأسلوب تعاملك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتبع حدسك، لكن عليك أن تتحكم في تلقائيتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

المريخ في وضع داعم وتجعلك تتمتع بكامل لياقتك وتفاؤلك والمناخ مثالي لتطوير خططك وأفكارك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الحادي عشر يمنحك اليوم طاقة إيجابية تجعلك تطير وتحلق بالسماء وقد تلتقي اليوم بصديق يمدك بالثقة التي تحتاجها.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر اليوم معاكس في منزل العمل وعليك أن تعبر عما تريد، ولكن بلباقة خاصة اليوم.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس بمواجهة برجك ومن المهم أن تتحكم في انفعالاتك ولا تتسرع في أحكامك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك بالمعنويات المرتفعة وهناك فرص متاحة وقد تجد اليوم أناسا يعتمد عليهم.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تمنحك روح تفاؤل وإشراقة.. تفكر بأسلوب إيجابي وأحلامك اليوم قابلة للتحقيق.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو اللاعب رمضان صبحي، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يسلط الضوء على المسائل المالية والمهنية ومراجعتها وتخطط جيدا لمستقبلك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وحضورا، وقد تكتشف اليوم أمورا خافية تساعدك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير.