تعددت الفنانات والزوج واحد.. 16 حالة لزواج نجمات من نفس الرجل

الزواج والطلاق قسمة ونصيب، هكذا يختصر المجتمع الحديث عن هذه الحالة، ليغلق باب الشيطان الكامن في التفاصيل، لكن في حالة زواج أو طلاق النجوم والنجمات، نجد طابورًا طويلًا من المهتمين بالبحث عن التفاصيل، وسيلًا لا ينتهى من الأسئلة، خاصة إذا ارتبط أحد المطلقين بشخصية لها علاقة بالطرف الآخر.

ارتباط فنانة بشخص سبق له الزواج بإحدى زميلاتها.. ظاهرة يعرفها الوسط الفني منذ ما يعرف بنجمات زمن الفن الجميل، ومستمرة إلى وقتنا هذا، باعتبار أن ما يحدث شيئا لا يوجد ما يمنعه دينا ومجتمعيا، ولا يعيب من يقدمون على فعله، والأمثلة كثيرة آخرها زواج الفنانة ريهام حجاج من رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك بعد طلاق ياسمين عبد العزيز منه.

وتستعرض «الوطن» 16 زيجة في الوسط الفني، على النحو التالي:

ريم البارودي وسمية الخشاب

أعلنت الفنانة ريم البارودي في لقاء تليفزيوني، سابق، أنها تزوجت من الفنان أحمد سعد ولم يعلنا زواجهما وكانا يرتبان للإعلان عن زواجهما، ولكن لم يحدث ذلك وانفصلا، وبعدها خرج الفنان أحمد سعد ليعلن زواجه من الفنانة سمية الخشاب، ونظما حفل زفاف وارتدت فيه الفنانة سمية الخشاب الفستان الأبيض.

سمية الألفي وشيرين سيف النصر

تزوجت الفنانة سمية الألفي من الفنان مدحت صالح واستمر زواجهما عامان فقط، ثم تزوج بعدها الفنان مدحت صالح شيرين سيف النصر؛ ليستمر زواجهما 4 أشهر فقط.

إنجي علي وأصالة نصري

زيجة أخرى شهدها الوسط الفني، حيث تزوجت الفنانة إنجي علي من المخرج طارق العريان عام 1998، واستمر زواجهما عامين، وفي عام 2006 تزوج طارق العريان من الفنانة السورية أصالة نصري، وأنجب منها طفلين توأم، واستمر زواجهما لمدة 14 عاما، وانفصلا 2020.

إسعاد يونس وشريهان.. محبة بعد عداوة

ربطت الفنانتان إسعاد يونس وشريهان، علاقة صداقة قوية، وذلك بعدما تزوجت الفنانة إسعاد يونس من رجل الأعمال الأردني علاء الخواجة وأنجبت منه ابنها عمر، ثم تزوج عليها صديقتها الفنانة شريهان وأنجب منها ابنتين، وهما تالية ولولوة.

وتحولت علاقة الفنانتين لعداوة، إلا أنها عادت مرة أخرى قوية بعد إصابة الفنانة شريهان بالسرطان، ولا تزال شريهان وإسعاد يونس على ذمة علاء الخواجة.

ناهد جبر وندى بسيوني

تزوجت الفنانة ناهد جبر من سناء شافع، ثم انفصلت عنه بسبب الخيانة، خصوصا وأنه تزوج عليها مرتين بدون علمها، ثم تزوج سناء شافع من الفنانة ندى بسيوني وأنجب منها ابنتهما مايا.

عبير منير ومنى عبدالغني

تزوجت الفنانة عبير منير من رجل الأعمال محمد قورة، ولديها منه 3 أبناء، وفي عام 2006 تزوج «قورة» من الإعلامية منى عبدالغني وانفصلت عنه بعد زواج دام لـ10 سنوات.

زهرة العلى وشادية

زيجة أخرى من زمن الفن الجميل، حيث تزوج الفنان صلاح ذو الفقار من زهرة العلى لمدة عام ونصف فقط، ليتزوج «ذو الفقار» من الفنانة شادية بعد ذلك ولكنهما انفصلا أيضا.

داليا فرج وروبي

وتزوجت الفنانة روبي عام 2014 من المنتج والمخرج سامي عبدالعزيز، وكان في ذلك الحين متزوجا من الفنانة داليا فرج ولديه منها ثلاث بنات.

حنان ترك وياسمين رئيس

كما تزوجت الفنانة حنان ترك من المخرج هادي الباجوري، ولكنها انفصلت عنه، وبعد عدة سنوات تزوج «الباجوري» من الفنانة ياسمين رئيس عام 2010.

طاقم ألماظ واحد لـ هدى رمزي وميرفت أمين

تزوج رجل الأعمال مصطفى البليدي من الفنانة هدى رمزي، ولكن زواجهما استمر عامًا واحدًا فقط، وبعد ذلك تزوج مصطفى البليدي من ميرفت أمين بنفس طاقم الألماظ الذي تزوج به هدى رمزي.

داليا البحيري وسوسن بدر

وتزوجت الفنانة سوسن بدر 7 مرات، كان من بينها فريد المرشدي، حفيد الفنان فريد شوقي، وكان أصغر منها بـ20 عاما واستمر زواجهما 4 سنوات، بعد ذلك تزوج فيد المرشدي من الفنانة داليا البحيري، وأنجب منها ابنته قسمت، وتوفي في حادث عام 2014.

ليلى مراد وليلى فوزي

وتزوجت الفنانة ليلى مراد من أنور وجدي، واستمر زواجهما 7 سنوات، إلى أن انفصلا، ثم ارتبط بعدها «وجدي» وظلت بجواره حتى وفاته.

لبلبة وشمس البارودي

وتزوجت الفنانة لبلبة من الفنان حسن يوسف أواخر الستينيات واستمر زواجهما 7 سنوات ثم انفصلا، ثم تزوج «يوسف» من شمس البارودي عام 1972 حتى الآن.

شادية ونادية الجندي

تزوجت الفنانة شادية من الفنان عماد حمدي واستمر زواجهما 3 سنوات، وتزوج بعدها من الفنانة نادية الجندي.

لقاء سويدان وميرفت أمين

وتزوجت الفنانة ميرفت أمين من الفنان حسين فهمي واستمر زواجهما 12 عاما، وبعد ذلك تزوج «فهمي» من الفنانة لقاء سويدان واستمر زواجهما 5 أعوام.

صباح وتحية كاريوكا وسامية جمال

وتزوجت الفنانة 1952 تزوجت الفنانة تحية كاريوكا من الفنان رشدي أباظة واستمر زواجهما 3 سنوات ثم أنفصلا، وتزوج الفنان رشدي أباظة من الفنانة سامية جمال عام 1962 واستمر زواجهما 18 عاما، وأثناء زواج سامية جمال ورشدي أباظة تزوج الفنان رشدي أباظة على سامية جمال من الفنانة صباح.

يشار إلى أن شقيقة رجل الأعمال محمد حلاوة، أثارت الجدل أمس، بعد نشر فيديو على السوشيال ميديا، لمحت من خلاله لطليقة شقيقه السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز بأن تبتعد عن شقيقه وزوجته الحالية الفنانة ريهام حجاج.

جاء ذلك ردًا على نشر الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك تعليقا مزودا بجملة «جوز حرابيق» مستعينة بكوميك لشخصية الخديوي التي قدمها زوجها أحمد العوضي في مسلسلهما الأخير «اللي ملوش كبير»، وربط مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بين هذا التعليق وورود اسمها في لقاء تليفزيوني للإعلامية بوسي شلبي مع الفنانة ريهام حجاج زوجة طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة.