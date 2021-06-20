حظك اليوم الأحد 20-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج العذراء بأنّه يخدم الآخرين بشكل كبير خلاف باقي الأبراج، إذ يساعدون الآخرين دون تردد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، ما يشتت تفكيرك ومن المهم أن تكون يقظا كي يحالفك الحظ.. لا تغامر وادرس جيدا قراراتك وخياراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الأصدقاء تمنحك قدرة على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.