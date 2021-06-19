طبيب عن «الفطر الأخضر»: «كائنات بتنضف الكوكب.. خليك بعيد ومتحتكش بيها»

تحدث الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن الفطريات، خاصة الفطر الأخضر الذي ظهر في الهند، فذكر أن الفطريات بشكل عام تُنظف الكوكب، بل وتُعد الجهاز الهضمي للكوكب، موضحًا أن الفطر الأخضر هو كائن حي، ومن شروط الحياة على كوكب الأرض هو احترام الكائنات الأخرى، حتى يّحدث التوازن البيولوجي، وذلك خلال مداخلة هاتفية عبر «زووم» في برنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلامية سناء منصور على شاشة «dmc».

وأضاف «بدران»، أنه مع كامل احترامه لكل الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية، الذين تحدثوا عن الفطريات، لكن بشكل عام مراتب الدول بدأت تتغير حول العالم بعد ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، واصطفاف الدول في المجال الصحي تغير تمامًا، فالعالم عّرف قيمة الطبيب المصري، بعدما أصبحت مصر دولة متقدمة جدًا في مجابهة كورونا، وتحدثت مصر عن الفيروس قبل ما أمريكا تتحدث عنه بـ 4 أشهر.

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن مصر كانت في مستوى الصين بمجال مكافحة فيروس كورونا، والعالم أجمع أصبح يشيد بالأطباء المصريين، موضحًا أن الفطر الأخضر ليس جديدا، وهو كائن حي ومن شروط الحياة على كوكب الأرض هو احترام الكائنات الأخرى، من أجل حدوث توازن بيولوجي، « لو اعترفنا إن الكائن الحي ده لا يُستهان به، وهو كان حي ذكي جدًا رغم أنه ليس لديه عقل ولا دماغ، لكنه بيفكر وغير معدي».

وتابع: «متخافوش من الفطر الأخضر، مش هينتشر في الطرقات ويقتحم البيوت وينقض عليكم في الأسواق، هييجي للي عنده نقص مناعة فقط، يعيش في أغلب الأماكن جوه وبره البيت في الهواء والتربة والأماكن الملوثة والأماكن غير جيدة التهوية ومش هننسى إن الفطريات بشكل عام هي الجهاز الهضمي للكوكب بتحلل الأجسام الميتة عشان متتراكمش وميبقاش فيها جثث حيوانات، دي بتنضف الكوكب، خليك بعيد ومتحتكش بيها».